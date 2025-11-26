Жительнице Петербурга, которая рассылала наркотики по почте, вынесли приговор

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, отправлявшей наркотики почтовыми отправлениями, замаскировав их в наборы для детского творчества. Об этом написала Neva.Today .

В августе и сентябре прошлого года она отправила семь посылок с наркотиками в разные регионы России, включая Барнаул, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Читу и Змеиногорск.

В ходе обыска у женщины дома было обнаружено еще более 1,1 килограмма наркотиков. В результате из незаконного оборота было изъято более 2,8 килограммов наркотического вещества.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.