Жительнице Краснокамска грозит срок за ложное обвинение сожителя в подготовке теракта

В Краснокамске 41-летняя местная жительница предстанет перед судом за ложный донос на своего сожителя. Женщина оговорила возлюбленного после того, как он ее избил. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным ведомства, после конфликта фигурантка ушла к матери. В состоянии алкогольного опьянения она решила отомстить мужчине и позвонила в полицию с телефона родственницы, рассказав о готовящемся теракте. Заявительница утверждала, что ее удерживают в заложниках в квартире и угрожают взрывом.
Полицейские проверили информацию, но не нашли оснований для опасений. Женщину задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде. За ложное сообщение о теракте ей грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
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