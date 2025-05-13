Жительнице Краснокамска грозит срок за ложное обвинение сожителя в подготовке теракта

В Краснокамске 41-летняя местная жительница предстанет перед судом за ложный донос на своего сожителя. Женщина оговорила возлюбленного после того, как он ее избил. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, после конфликта фигурантка ушла к матери. В состоянии алкогольного опьянения она решила отомстить мужчине и позвонила в полицию с телефона родственницы, рассказав о готовящемся теракте. Заявительница утверждала, что ее удерживают в заложниках в квартире и угрожают взрывом.

Полицейские проверили информацию, но не нашли оснований для опасений. Женщину задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде. За ложное сообщение о теракте ей грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.