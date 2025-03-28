Жительнице Камчатки грозит 3 года тюрьмы за прописку в своем доме 116 мигрантов

На Камчатке женщина прописала в своем жилье 116 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«С января 2025 года по март 2025 года, жительница Петропавловска-Камчатского фиктивно поставила на миграционный учет не менее 116 иностранных граждан и за это получала денежное вознаграждение», — заявили в ведомстве.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранца. Это не первый раз, когда ее привлекают по этой статье. Ранее местная жительница была замечена в подобном в 2023 и 2024 годах. Тогда она способствовала раскрытию преступления и ее освободили от уголовной ответственности.

Максимальное наказание за такое преступление — срок до трех лет. Пока женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее пенсионерку из Ижевска обвинили в фиктивной прописке шестерых узбеков в своей квартире. На самом деле мигранты жили в другом месте.