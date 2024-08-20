Жительницам Нижнего Новгорода вынесли приговор за неуплату 20 млн рублей налогов

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор двум местным жительницам, обвиняемым в неуплате налогов на сумму около 20 миллионов рублей. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствие выяснило, что мать и дочь, руководя группой компаний, создали схему фиктивного документооборота с компаниями-пустышками. Таким образом им удалось избежать уплаты налогов на крупную сумму денег.

Обвиняемым назначили лишение свободы сроком на 2,5 года условно, а также штраф в размере более 20,3 миллиона рублей.

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