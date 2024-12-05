Жительница Тюменской области обманула женщину на 23 тыс рублей, предложив ей снять порчу

В Тюменской области правоохранители расследуют дело, связанное с мошенничеством на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Так называемая экстрасенс предложила местной жительнице свои услуги по снятию порчи в удаленном формате. Она сказала, что ей необходимо перевести 23 тысячи рублей на атрибутику. После она потребовала еще некоторую сумму. Когда доверчивая тюменка отказалась переводить деньги во второй раз, аферистка начала сыпать в ее адрес угрозы.
Тюменка, осознав, что стала жертвой мошенничества, обратилась в полицию.
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