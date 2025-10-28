Жительница Тюмени перевела 50 тысяч рублей со счета программиста-иностранца ради ставок

Жительница Тюмени обманным путем перевела 50 тысяч рублей со счета программиста-иностранца, с которым познакомилась в ночном клубе. Большую часть средств женщина потратила на ставки. Об этом сообщил сайт URA.RU , ссылаясь на судебный акт.

По опубликованным данным, потерпевший работал удаленно и собирал деньги на покупку автомобиля. Фигурантка дела, воспользовавшись моментом, когда мужчина был нетрезв, получила доступ к его банковскому приложению и перевела средства на свой счет.

Чтобы смягчить наказание, жительница Тюмени признала вину и возместила не только украденное, но и моральный ущерб — в общей сложности 90 тысяч рублей. В результате суд приговорил ее к штрафу в размере 10 тысяч рублей.