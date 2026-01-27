Жительница Свердловской области получила восемь лет колонии за убийство друга, склонявшего ее к интиму

Установлено, что женщина ударила ножом друга, который неоднократно склонял ее к интиму. Ранение оказалось смертельным.

Как объяснила фигурантка, перенесенная в детстве травма сексуального характера привела к столь эмоциональной реакции на провокационное поведение. Злоумышленнице назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.