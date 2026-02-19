Жительница Саратовской области получила срок за то, что едва не зарезала знакомую

В Аркадакском районе Саратовской области 44-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела из-за угрозы убийством. Об этом сайту «СарИнформ» сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось в ноябре 2025 года в селе Новосельское. Женщина была в гостях у своей подруги, когда между ними вспыхнул бытовой конфликт. Разозлившись, гостья схватила кухонный нож и замахнулась на хозяйку дома, угрожая расправой. Однако кровопролития удалось избежать.

Пострадавшая обратилась в полицию. Задержанную осудили по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). В качестве наказания ей назначили 200 часов обязательных работ. Фигурантка признала свою вину и раскаялась.