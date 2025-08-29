Жительница Салехарда получила шесть лет колонии за нападение с ножом на подругу

В Салехарде 33-летнюю жительницу осудили за нанесение ножевых ранений своей подруге. Происшествие случилось в июле текущего года во время совместного распития спиртных напитков, когда между женщинами вспыхнул конфликт. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Су СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.