Жительница Салехарда получила шесть лет колонии за нападение с ножом на подругу
В Салехарде 33-летнюю жительницу осудили за нанесение ножевых ранений своей подруге. Происшествие случилось в июле текущего года во время совместного распития спиртных напитков, когда между женщинами вспыхнул конфликт. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Су СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«В отношении 33-летней жительницы Салехарда расследовано уголовное дело. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Суд признал ее виновной по статье "Покушение на убийство"», — говорится в заявлении ведомства.
Свидетели нападения помешали обвиняемой довести преступный умысел до конца. Потерпевшей оказали своевременную медицинскую помощь. Ближайшие шесть лет осужденная проведет в исправительной колонии.