Жительница Петербурга помогла полиции поймать наркоторговцев с Кубы

В Санкт-Петербурге завершилось громкое дело о наркоторговле с участием иностранных граждан. Двое граждан Кубы получили по восемь лет и одному месяцу колонии строгого режима за попытку сбыта 48 граммов наркотиков. Об этом написал «Петроград».
Особенную благодарность суд выразил 27-летней петербурженке, чья бдительность помогла раскрыть преступление. Девушка не только вызвала полицию, но и активно участвовала в поиске преступников, содействуя изъятию наркотиков.
Суд рекомендовал губернатору Беглову отметить гражданскую позицию смелой горожанки.
Названы возможные сроки второго раунда консультаций России и США по украинскому вопросу
Затонувший в Хургаде батискаф «Синдбад» погрузился под воду с открытыми люками
Отправившегося на СВО из колонии россиянина задержали после обмена пленными
ВСУ учились пользоваться западной техникой по YouTube из-за бегства инструкторов
«Сможет заработать 150-200 тысяч». Освобожденному по УДО актеру Ефремову предложили работу
Более 30 млн нарушений нашли в магазинах «Светофор» за 2 года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте