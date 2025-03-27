Жительница Петербурга помогла полиции поймать наркоторговцев с Кубы

В Санкт-Петербурге завершилось громкое дело о наркоторговле с участием иностранных граждан. Двое граждан Кубы получили по восемь лет и одному месяцу колонии строгого режима за попытку сбыта 48 граммов наркотиков. Об этом написал «Петроград».