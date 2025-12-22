Жительница Петербурга получила семь лет колонии за убийство родственника ножом

Суд вынес приговор жительнице Колпинского района Петербурга по делу об убийстве дяди. Об этом сообщил peterburg2.ru .

Преступление было совершено 30 марта 2025 года в одной из квартир на улице Братьев Радченко. Фигурантка, находясь в состоянии опьянения, поссорилась с родственником. Женщина вооружилась ножом и ударила оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Злоумышленнице назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.