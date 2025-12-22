Жительница Петербурга получила семь лет колонии за убийство родственника ножом

Суд вынес приговор жительнице Колпинского района Петербурга по делу об убийстве дяди. Об этом сообщил peterburg2.ru.

Преступление было совершено 30 марта 2025 года в одной из квартир на улице Братьев Радченко. Фигурантка, находясь в состоянии опьянения, поссорилась с родственником. Женщина вооружилась ножом и ударила оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Злоумышленнице назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

