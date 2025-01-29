Жительница Пермского края получила восемь лет колонии за убийство жены брата

Ординский районный суд Пермского края приговорил жительницу села Уинского к восьми годам лишения свободы. Женщину признали виновной в убийстве жены своего брата. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Правоохранители установили, что 8 марта 2024 года фигурантка пригласила родственницу в гости для совместного распития алкогольных напитков. В ходе возникшей ссоры злоумышленница схватила супругу брата за нательную цепочку и сдавливала ее в районе шеи несколько минут, пока жертва не перестала подавать признаки жизни.
Женщина не признала свою вину. По решению суда она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
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