Жительница Пермского края получила три года колонии за издевательства над маленькой дочерью

Краснокамский суд Пермского края вынес приговор жительнице поселка Майский, обвиняемой в жестоких издевательствах над своей дочерью 2023 года рождения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд установил, что женщина неоднократно использовала методы физического насилия в воспитании ребенка: обливала девочку холодной водой, била металлической кухонной утварью, швыряла на пол и ударяла головой об стену. Потерпевшей потребовалось пройти курс психологической реабилитации и лечение.

Горе-матери назначили наказание в виде реального срока. Она проведет в колонии три года и выплатит штраф на сумму 10 тысяч рублей.