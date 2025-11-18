Пермячка ответит в суде за вовлечение 10-летнего сына в кражу

В Перми местная жительница вовлекла 10-летнего сына в преступную деятельность. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, школьник нашел банковскую карту, о чем рассказал матери. Женщина оплатила ряд своих покупок и поручила ребенку приобрести продукты, расплачиваясь чужими средствами.

Было возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.