Жительница Перми избила знакомого бейсбольной битой за отказ извиниться

Вооруденная битой женщина напала на своего знакомого в центре Перми. Причиной конфликта стал отказ мужчины извиниться за оскорбление. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина оскорбил сожительницу друга, после чего женщина потребовала публичных извинений. Получив отказ, она решила отомстить. Обманом выманив обидчика на встречу в центре города, фигурантка напала на него с бейсбольной битой.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. Спустя некоторое время подозреваемая сама пришла в правоохранительные органы и написала явку с повинной.