Жительница Пензы похитила товары на 25 тысяч рублей в местном супермаркете

В продуктовом магазине Пензы произошло хищение. Из торговой точки пропали товары общей стоимостью около 25 тысяч рублей, и руководство сообщило об этом в полицию. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Злоумышленницей оказалась 24-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к ответственности за подобные правонарушения. Она призналась в совершении кражи и объяснила свои действия финансовыми трудностями.

По словам женщины, она хладнокровно наполнила продуктовую тележку дорогостоящими товарами и прошла мимо кассы, после чего скрылась с похищенным. Часть украденных продуктов она продала третьим лицам, остальное оставила себе.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.