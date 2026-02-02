Жительница Пензенской области стала фигуранткой дела за покупку водительских прав

Сотрудники полиции Нижнеломовского района выявили факт подделки водительского удостоверения во время стандартной проверки автомобилей. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

При остановке транспортного средства водитель предъявила документы, вызвавшие у инспекторов подозрения в подлинности. После проведения экспертизы предположения подтвердились — удостоверение оказалось фальшивым.

Женщина полностью признала свою вину. Она призналась, что заказала поддельные права через интернет, заплатив за них 57 тысяч рублей. Документ был получен через почтовое отделение.

В отношении 33-летней нарушительницы возбудили уголовное дело. За использование поддельных документов в Уголовном кодексе РФ предусмотрено лишение свободы сроком до одного года.