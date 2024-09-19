Жительница Пензенской области предстанет перед судом за убийство мужа

Суд рассмотрит дело 50-летней жительницы Пензенской области, которая обвиняется в убийстве собственного мужа ножом. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По данным следствия, 9 марта этого года пара распивала алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры женщина схватил нож и ударила им супруга в грудь.
Отмечается, что мужчина успел выбежать на лестничную площадку, соседи вызвали ему скорую. Однако от полученных ранений он скончался.
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