Жительница Новосибирска получила условный срок за растрату субсидии

В Новосибирске суд приговорил 24-летнюю женщину к двум годам лишения свободы условно за мошенничество в крупном размере. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Помимо условного срока, осужденной назначили два года испытательного срока и дополнительные обязанности.

По данным следствия, в апреле 2025 года женщина заключила договор с Центром социальной поддержки населения и получила из бюджета 350 тысяч рублей на запуск бьюти-бизнеса в Кировском районе Новосибирска. Средства должны были пойти на закупку профессиональных составов и оборудование студии для ламинирования и ботокса волос.

Однако, как выяснилось, заниматься бизнесом фигурантка не планировала. Деньги она потратила на личные нужды, не связанные с условиями предоставления господдержки. Конкретные покупки в прокуратуре не раскрывают.

Обвиняемая частично возместила ущерб, вернув 100 тысяч рублей, но оставшуюся сумму предстоит погасить уже в статусе осужденной. Свою вину женщина не признала, однако суд счел доказательства достаточными для обвинительного приговора.