Жительница Нижнего Новгорода получила срок за убийство 36-летнего сожителя

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Нижегородской области, суд признал виновной в убийстве 34-летнюю жительницу Нижнего Новгорода. Ее сожителю было 36 лет. Об этом рассказало ИА «Время Н» .

Согласно следствию, 13 декабря прошлого года в квартире на Московском шоссе между парой произошла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

За совершенное преступление обвиняемая получила наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.