Жительница Нижнего Новгорода получила срок за убийство 36-летнего сожителя
По сообщению пресс-службы СУ СК России по Нижегородской области, суд признал виновной в убийстве 34-летнюю жительницу Нижнего Новгорода. Ее сожителю было 36 лет. Об этом рассказало ИА «Время Н».
Согласно следствию, 13 декабря прошлого года в квартире на Московском шоссе между парой произошла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине ножевые ранения, от которых он скончался на месте.
За совершенное преступление обвиняемая получила наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.
Около 40% украинцев готовы к уступкам территорий
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
В Венгрии высмеяли новые санкции против России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте