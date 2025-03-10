Жительница Нижнего Новгорода лишилась 6 млн рублей из-за действий мошенника

В Нижнем Новгороде 46-летняя сотрудница стоматологии потеряла шесть миллионов рублей после общения с мошенником на сайте знакомств. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Мужчина предложил женщине заработать на криптовалюте, и она согласилась. Женщина перевела 5,5 миллиона рублей своих сбережений и еще 500 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Когда ухажер перестал выходить на связь, нижегородка поняла, что ен обманули.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.