Жительница Нижегородской области потеряла около 2 млн рублей из-за телефонных мошенников

Полиция Нижнего Новгорода сообщила о новом эпизоде телефонного мошенничества, жертвой которого стала жительница региона, потерявшая почти два миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

Как рассказала потерпевшая, ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, предупредившего ее о попытке оформления кредита на ее имя неизвестными лицами. Под предлогом защиты денежных средств женщина согласилась следовать инструкциям звонящего и перечислила все свои накопления на указанный злоумышленником счет. Сразу после завершения операции контакт с предполагаемым представителем властей прекратился.

Оперативники возбуждили уголовное дело, проводится расследование обстоятельств дела. Полиция напоминает гражданам о важности осторожности при получении звонков подобного характера и призывает ни в коем случае не передавать третьим лицам данные банковских карт.