Жительница Нижегородской области потеряла около 2 млн рублей из-за телефонных мошенников

Полиция Нижнего Новгорода сообщила о новом эпизоде телефонного мошенничества, жертвой которого стала жительница региона, потерявшая почти два миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Как рассказала потерпевшая, ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, предупредившего ее о попытке оформления кредита на ее имя неизвестными лицами. Под предлогом защиты денежных средств женщина согласилась следовать инструкциям звонящего и перечислила все свои накопления на указанный злоумышленником счет. Сразу после завершения операции контакт с предполагаемым представителем властей прекратился.
Оперативники возбуждили уголовное дело, проводится расследование обстоятельств дела. Полиция напоминает гражданам о важности осторожности при получении звонков подобного характера и призывает ни в коем случае не передавать третьим лицам данные банковских карт.
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