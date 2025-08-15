Жительница Нижегородской области попала под суд за предоставление жилья для употребления наркотиков

Гражданка из Заволжья предстала перед судом по обвинению в предоставлении собственного жилища для систематического употребления наркотических веществ. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Представитель Объединенной пресс-службы судов Нижегородской области подтвердил, что соответствующие правонарушения совершались с конца июля предыдущего года по январь текущего.

Женщина, ранее имевшая судимость, признала вину и раскаялась в содеянном. Суд постановил назначить ей наказание в виде одного года пребывания в исправительном учреждении типа колония-поселение.

Нарушительница в настоящее время содержится под стражей.