Жительница Нижегородской области попала под суд за предоставление жилья для употребления наркотиков
Гражданка из Заволжья предстала перед судом по обвинению в предоставлении собственного жилища для систематического употребления наркотических веществ. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.
Представитель Объединенной пресс-службы судов Нижегородской области подтвердил, что соответствующие правонарушения совершались с конца июля предыдущего года по январь текущего.
Женщина, ранее имевшая судимость, признала вину и раскаялась в содеянном. Суд постановил назначить ей наказание в виде одного года пребывания в исправительном учреждении типа колония-поселение.
Нарушительница в настоящее время содержится под стражей.
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Совфеде назвали роль саммита России и США для европейской безопасности
В Аргентине рассказали о взаимопонимании между Путиным и Трампом
Переговоры с Трампом стали символической победой Путина
Российский самолет Ил-96 покинул Анкоридж
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте