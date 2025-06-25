Жительница Нижегородской области попала под статью за жестокое убийство отца

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жительницы Дзержинска, подозреваемой в убийстве 63-летнего отца. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на СУ СК РФ по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, фигурантка, находясь в квартире на улице Октябрьской, поссорилась с родителем. Женщина схватила нож и несколько раз ударила оппонента. Ранения оказались смертельными. Горожанка полностью признала свою вину.

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