Жительница Мурома станцевала в откровенном наряде у памятника ВОВ

Полиция Мурома задержала женщину за танец на площади Победы

В Муроме Владимирской области женщина станцевала в откровенном наряде у памятника Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Полицейские нашли видео во время мониторинга соцсетей. На ролике местная жительница танцует в белье на площади Победы. Правоохранители задержали злоумышленницу, ей оказалась женщина 40 лет.

«Ранее, в октябре 2023 года, женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние», — заявили в МВД.

Тогда Муромский городской суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас женщина ожидает процессуального решения.

Похожий случай произошел в 2023 году в Ставропольском крае. Там молодые люди станцевали на братской могиле. Их обвинили в осквернении символов воинской славы.