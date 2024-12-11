Жительница Мурманской области попалась на подделке документов

На КПП в Александровске задержали жительницу Мурманской области, которая предъявила поддельное свидетельство о регистрации в Снежногорске. Об этом сообщил MK.RU .

Женщина сама продлила свою регистрацию, ручкой исправив 2023 на 2028 год. Подделка вскрылась, и в отношении жительницы Мурманской области возбудили уголовное дело.

Женщине может грозить до двух лет лишения свободы, добавили «Государственные новости».