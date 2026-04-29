Жительница Йошка-Олы получила семь лет колонии за убийство мужа

Йошкар-Олинский городской суд признал 27-летнюю женщину виновной в убийстве супруга. Трагедия произошла в ноябре 2025 года во время ссоры. Фигурантка нанесла мужу смертельный удар ножом. Об этом сообщило ИА «Мари-Медиа».

По данным правоохранителей, пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил горожанку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также вынесено частное постановление о необходимости усиления профилактической работы с населением.

