Жителя Самарской области приговорили к исправительным работам за попытку взлома банкомата

В Самарской области суд вынес приговор жителю Кинеля, который попытался взломать банкомат. Об этом написал сайт volga.news со ссылкой на прокуратуру региона.
Еще в январе этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался взломать банкомат в тамбуре офиса банка на улице Отрадной. Злоумышленник семь раз ударил металлической урной по банкомату и оторвал монитор. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя порядка.
Обвиняемому назначили год и девять месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.
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