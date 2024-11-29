Жителя Самарской области приговорили к исправительным работам за попытку взлома банкомата

В Самарской области суд вынес приговор жителю Кинеля, который попытался взломать банкомат. Об этом написал сайт volga.news со ссылкой на прокуратуру региона.

Еще в январе этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался взломать банкомат в тамбуре офиса банка на улице Отрадной. Злоумышленник семь раз ударил металлической урной по банкомату и оторвал монитор. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя порядка.

Обвиняемому назначили год и девять месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.