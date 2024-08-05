Жителю Ростова-на-Дону, который организовал банду вымогателей, присудили 11 лет колонии

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор местному жителю, который организовал банду вымогателей. Члены группировки собирали деньги у жителей Целинского и Егорлыкского районов, написал сайт rostovgazeta.ru.

Как уточнили в местном УФСБ, осужденный также оказался причастен к грабежам и хранению взрывчатки.

Мужчину приговорили к 11 годам колонии строго режима. Решение по делу выносил  Октябрьский районный суд.

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