Сегодня 16:12 Жителю Ростова-на-Дону, который организовал банду вымогателей, присудили 11 лет колонии
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор местному жителю, который организовал банду вымогателей. Члены группировки собирали деньги у жителей Целинского и Егорлыкского районов, написал
сайт rostovgazeta.ru.
Как уточнили в местном УФСБ, осужденный также оказался причастен к грабежам и хранению взрывчатки.
Мужчину приговорили к 11 годам колонии строго режима. Решение по делу выносил Октябрьский районный суд.
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