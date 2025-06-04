Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет колонии за убийство знакомого

Правоохранители передали в суд уголовное дело против 59-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Свердловской области.

По версии следствия, конфликт произошел 4 января 2025 года в доме потерпевшего в поселке Кедровка. Подсудимый дважды ударил знакомого ножом. Ранения оказались смертельными.

После происшествия обвиняемый скрылся на машине, однако вскоре его удалось задержать. Фигурант не признал вину в инкриминируемом преступлении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.