Жителю Находки грозит до пяти лет колонии за кражу 65 пачек сигарет

Сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Находки, который подозревается в краже 65 пачек сигарет из супермаркета. Размер материального ущерба превысил 14,5 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт «ВостокМедиа» со ссылкой на пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Правоохранители установили, что подозреваемый в течение месяца брал сигареты с открытого стеллажа, зная, что за его действиями никто не следит. Против задержанного возбудили уголовное дело о краже.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.