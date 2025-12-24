Жителю Челябинска присудили 20 лет тюрьмы за организацию нарколаборатории

Федеральная служба безопасности России объявила о ликвидации крупной подпольной лаборатории по производству наркотиков в Челябинской области. В пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте URA.RU , сказано, что гражданин, обвиняемый в производстве и сбыте запрещенных веществ, пойман сотрудниками ФСБ.

Мужчина, 1992 года рождения, был арестован в августе 2024 года. Во время обыска частного дома подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили лабораторию, оборудованную специализированным оборудованием для синтеза наркотических веществ. Было найдено более 93 килограммов готового мефедрона и химических реактивов для его производства.

Суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и попытке сбыта наркотических веществ в особо крупных размерах. Преступник ранее имел судимость и использовал электронную торговую площадку в даркнете для продажи произведенного наркотика.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор, согласно которому подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.