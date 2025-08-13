Жителю Башкирии вынесли наказание за мошенничество с аварийным жильем

Жителя Белебея (Башкирия) осудили за мошенническую схему, направленную на получение компенсации за аварийное жилье. Решением суда признан виновным местный житель, обманувший государственные структуры и получив незаконно крупную сумму государственных средств, написал сайт mkset.ru .

Преступник приобрел квартиру в старом жилом фонде села Глуховского за символические 30 тысяч рублей. Позднее, пользуясь программой переселения жильцов аварийных домов, он заключил договор купли-продажи своего имущества якобы за 450 тысяч рублей, продав объект недвижимости своему знакомому лицу. Полученную компенсацию впоследствии мошенник направил себе, оставив в распоряжении фактического покупателя лишь незначительную сумму. Таким образом, разница в стоимости, составляющая значительную сумму, стала предметом преступления.

Было доказано, что преступление совершено умышленно и нанесено государству серьезный финансовый ущерб в размере 420 тысяч рублей. Благодаря оперативным действиям судебных приставов арестованное имущество обвиняемого позволило компенсировать весь нанесенный ущерб.

Суд учел полное возмещение вреда, отсутствие прежней судимости и положительные характеристики подсудимого, назначив наказание в виде двухлетнего условного срока с аналогичным периодом испытания.