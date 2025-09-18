Жителю Балахны грозит до восьми лет колонии за избиение знакомого

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Балахны, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Городецкого округа. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, преступление произошло в июле 2025 года на берегу реки, где между двумя знакомыми мужчинами вспыхнул конфликт. Потерпевшего, 44-летнего мужчину, госпитализировали в конце августа. Врачи сообщили в полицию о характере его травм, которые, предварительно, были получены в результате избиения.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, были нанесены в ходе ссоры. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила серьезность травм.

Силовики оперативно задержали подозреваемого. На допросе он признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.