Жителям Пензы грозит до пяти лет колонии за производство жидкости для вейпов

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России выявили подпольный цех по производству жидкостей для вейпов в Пензе. Фигурантами дела о незаконном производстве и обороте никотиносодержащей продукции стали трое местных жителей. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, злоумышленники арендовали помещения на первом этаже многоквартирного дома и организовали там нелегальное производство. С 2023 года они изготавливали жидкости для вейпов без лицензии, затем фасовали их и отправляли на продажу в магазины нескольких регионов России.

Подозреваемых задержали полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе операции обнаружили и изъяли производственные линии, сырье, упаковочные материалы и более 120 тысяч флаконов с никотиносодержащей жидкостью. Нарушителям закона грозит до пяти лет лишения свободы.