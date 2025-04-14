Жителям Пензы грозит до пяти лет колонии за производство жидкости для вейпов

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России выявили подпольный цех по производству жидкостей для вейпов в Пензе. Фигурантами дела о незаконном производстве и обороте никотиносодержащей продукции стали трое местных жителей. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, злоумышленники арендовали помещения на первом этаже многоквартирного дома и организовали там нелегальное производство. С 2023 года они изготавливали жидкости для вейпов без лицензии, затем фасовали их и отправляли на продажу в магазины нескольких регионов России.
Подозреваемых задержали полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе операции обнаружили и изъяли производственные линии, сырье, упаковочные материалы и более 120 тысяч флаконов с никотиносодержащей жидкостью. Нарушителям закона грозит до пяти лет лишения свободы.
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