Жителя Урала оштрафовали на 90 тысяч рублей за призывы к Трампу

Жителя Сургута оштрафовали на 90 тысяч рублей за призывы к сепаратизму. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В комментариях одного из Telegram-каналов мужчина предложил президенту США Дональду Трампу забрать Уральский федеральный округ вместо Гренландии и пообещал доплатить ему за это.

Суд не нашел в словах состава уголовного преступления, поэтому вынес решение по административной статье. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Ранее глухонемого жителя Кабардино-Балкарии оштрафовали на 15 тысяч рублей за дискредитацию армии. Мужчина разместил в соцсетях ролик, который сочли противозаконным, сообщив, что видео получил от кого-то из знакомых.