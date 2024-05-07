Жителя Удмуртии задержали за убийство знакомого | 360°

Криминал 07 мая 2024, 16:47 Жителя Удмуртии задержали за убийство знакомого

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Правоохранители задержали жителя Алнашского района Удмуртии, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, мужчины ехали на такси, в дороге между ними произошел конфликт. Они вышли из машины и отправились в лес. Там обвиняемый ударил приятеля осколками стекла в шею, от полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что нападавший сам обратился в правоохранительные органы и сообщил об убийстве.