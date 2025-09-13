Жителя Удмуртии задержали по подозрению в убийстве собаки из арбалета

Правоохранители задержали жителя Ярского района Удмуртии по подозрению в жестоком обращении с животными. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по республике.

Предположительно, 68-летний мужчина обнаружил собаку на земельном участке и решил прогнать ее необычным способом. Воспользовавшись имеющимся у него арбалетом, пенсионер выпустил две стрелы в животное. Оба выстрела оказались точными, и питомец скончался.

Органы правопорядка приступили к проверке обстоятельств происшествия. Дальнейшее процессуальное решение будет приниматься после проведения необходимой экспертизы.