Жителя Удмуртии задержали по подозрению в убийстве брата

Правоохранители арестовали жителя Сарапульского района Удмуртии, который обвиняется в убийстве родного брата. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры задержанный схватил сапог и избил им брата. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Отмечается, что правоохранители продолжают расследование и допрашивают свидетелей.