Жителя Удмуртии задержали по подозрению в убийстве брата

Правоохранители арестовали жителя Сарапульского района Удмуртии, который обвиняется в убийстве родного брата. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
По данным ведомства, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры задержанный схватил сапог и избил им брата. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Отмечается, что правоохранители продолжают расследование и допрашивают свидетелей.
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