Жителя Удмуртии уличили в мошенничестве при продаже автомобилей

Полицейские задержали 44-летнего мужчину из Сарапула, подозреваемого в серии афер с продажей машин. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на «МВД Медиа».

Согласно данным, в 2024 году житель Сарапула убедил двух знакомых, что работает в фирме, поставляющей автомобили из-за границы. Он предложил им приобрести три иномарки по ценам ниже рынка.

После заключения договоров и получения денег от приятелей подозреваемый не поставил им машины и не вернул средства.

Ущерб от его действий превысил три миллиона рублей. В связи с этим были возбуждены уголовные дела, и мужчина был заключен под стражу.