Жителя Удмуртии отправили в колонию за избиение пожилого отца до смерти

В Сарапуле завершился судебный процесс по делу 44-летнего обвиняемого, признанного виновным по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

По данным правоохранителей, 7 марта 2025 года пьяный мужчина избил своего пожилого отца. В ходе конфликта, который возник на фоне личной неприязни, подсудимый нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего. Пострадавший через месяц скончался в больнице.

Фигурант на суде признался в нанесении побоев, но вину в смерти отрицал, обвиняя врачей. Защита предлагала переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью, но суд, опираясь на экспертизы и материалы дела, постановил, что именно действия обвиняемого привели к смерти.

В результате обвиняемому назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.