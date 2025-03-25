Жителя Удмуртии осудили за жестокое убийство друга в ходе пьяной ссоры

Суд огласил приговор 49-летнему жителю Малопургинского района Удмуртии. Мужчину признали виновным в убийстве 43-летнего друга. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе судов и прокуратуры республики.
По данным правоохранителей, преступление произошло 25 ноября 2024 года в селе Уром. Во время распития алкоголя мужчина поссорился с товарищем, у которого был в гостях.
Во время конфликта подсудимый схватил нож и 17 раз ударил хозяина дома в область шеи. Ранения оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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