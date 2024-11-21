Жителя Удмуртии осудили за то, что он запер в подполе свою возлюбленную
Жителя Каракулинского района осудили за то, что он запер в подполе свою возлюбленную и не давал ей выйти. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Удмуртии.
Отмечается, что мужчина пленил свою сожительницу на длительное время. Суд признал его виновным и приговорил к условному сроку на год. Приговор еще не вступил в законную силу.
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