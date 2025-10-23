Жителя Удмуртии осудили за сдачу помещений для азартных игр

Малопургинский районный суд огласил приговор по уголовному делу против жителя Удмуртии, который сдавал нежилые помещения для организации нелегальных азартных игр на протяжении трех лет. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
По информации надзорного ведомства, действия обвиняемого квалифицировали по части первой статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр».
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.
