Жителя Тюмени отправили в колонию за организацию наркопритона в квартире

Суд Тюмени огласил приговор местному жителю, который устроил наркопритон в своей квартире, расположенной на улице Холодильной. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, с января 2024 года гости приносили синтетический наркотик и делились им с хозяином жилища. В апреле правоохранителям удалось пресечь незаконную деятельность мужчины.
Выяснилось, что ранее фигурант уже отбывал срок за фиктивную регистрацию мигрантов. Суд назначил ему 2,6 года лишения свободы в колонии общего режима.
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