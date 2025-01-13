Жителя Тюмени отправили в колонию за организацию наркопритона в квартире

Суд Тюмени огласил приговор местному жителю, который устроил наркопритон в своей квартире, расположенной на улице Холодильной. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, с января 2024 года гости приносили синтетический наркотик и делились им с хозяином жилища. В апреле правоохранителям удалось пресечь незаконную деятельность мужчины.

Выяснилось, что ранее фигурант уже отбывал срок за фиктивную регистрацию мигрантов. Суд назначил ему 2,6 года лишения свободы в колонии общего режима.