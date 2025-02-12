Жителя Сызрани отправили в колонию за вымогательство и побои

Нижнеломовский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Сызрани. Мужчину признали виновным в вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным ведомства, в июле 2024 года подсудимый вместе со своим коллегой пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения. Менеджер организации отстранил их и оштрафовал на 16 тысяч рублей каждого.

Обвиняемый узнал, что менеджеру о его поведении рассказал сосед по общежитию. Тогда злоумышленник пришел к мужчине и потребовал отдать ему деньги в размере штрафа.

Потерпевший отказался платить и получил несколько раз ударов по туловищу и голове. После этого пострадавший перевел 32 тысячи рублей на карту подсудимого.

Фигурант дела признал свою вину в суде и возместил ущерб. В итоге мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.