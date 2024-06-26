Жителя Свердловской области приговорили к 13 годам колонии за убийство матери сожительницы
Свердловский облсуд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который убил мать своей сожительницы. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным следствия, осенью прошлого года пара задушила женщину пищевой пленкой из-за того, она якобы мешала их семейному счастью. Тело они вывезли в лес и закопали.
Отмечается, что сожительницу признали невменяемой. Ее избранник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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