Жителя Свердловской области, который называл себя «провидцем», приговорили к 9 годам колонии

В Екатеринбурге суд приговорил жителя Березовского к девяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу свердловской прокуратуры.

Мужчина называл себя «потомственным провидцем» и обворовывал женщин, обещая «снять с них порчу». Кроме того, обвиняемый занимался незаконным оборотом наркотиков.

Отбывать наказание свердловчанин будет в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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