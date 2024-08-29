Жителя Свердловской области, который называл себя «провидцем», приговорили к 9 годам колонии

В Екатеринбурге суд приговорил жителя Березовского к девяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу свердловской прокуратуры.

Мужчина называл себя «потомственным провидцем» и обворовывал женщин, обещая «снять с них порчу». Кроме того, обвиняемый занимался незаконным оборотом наркотиков.

Отбывать наказание свердловчанин будет в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.