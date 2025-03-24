Жителя Сургута осудили за убийство 12-летней давности

Городской суд Сургута вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство, которые были совершены в сентябре 2013 года. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Следователи установили, что между обвиняемым и двумя случайными прохожими произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес двум мужчинам ножевые ранения. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, а другого доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.
Злоумышленник скрывался от правоохранителей до 2022 года. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год и восемь месяцев.
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