Жителя Саратовской области задержали по делу об убийстве знакомого
Правоохранители задержали 63-летнего жителя Саратовской области по подозрению в убийстве. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на СК РФ по региону.
Преступление было совершено в селе Раздольное. По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с 46-летним знакомым. Мужчина вооружился ножом и ударил оппонента в плечо.
Ранение оказалось смертельным. Возбуждено уголовное дело.
